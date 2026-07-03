Лесной пожар потушили в Электростали

На территории лесного фонда Московской области 2 июля обнаружили очаг возгорания. Он находился в одном километре от поселка Елизаветино городского округа Электросталь.

Местные жители сообщили о пожаре по телефону 112. Информация была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.

Пожар ликвидировали пять человек из лесопожарных формирований с помощью трех единиц техники.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджоге устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до шестидесяти тысяч рублей, для должностных лиц — до ста десяти тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей, лишение свободы на срок до десяти лет.