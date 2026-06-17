Подмосковные компании получили 174 льготных займа на 59,3 млрд рублей за 5 лет

За период с 2021 по 2025 год предприятия Московской области получили 174 льготных займа от Фонда развития промышленности (ФРП) и ФРП Московской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Льготные займы стали одним из ключевых инструментов поддержки предприятий региона. Финансирование ФРП позволило начать реализацию проектов с общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Средства предоставлялись под различные цели: создание новых производств, модернизация действующих, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования.

ФРП Московской области предлагает предприятиям займы на сумму от 10 до 150 миллионов рублей сроком до семи лет по ставке от 1 до 5% годовых. Ставка фиксируется на весь срок и не зависит от изменений ключевой ставки Центрального банка.

По итогам 2025 года общий объем льготных займов, выданных подмосковным Фондом, превысил 1,4 миллиарда рублей. Поддержку получили 21 промышленный проект с общим объемом инвестиций почти 4,3 миллиарда рублей.

Подробнее с условиями программ, требованиями к проектам и перечнем необходимых документов для подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте ФРП Московской области.