Количество субъектов МСП в Подмосковье превысило 469 тысяч

Фото: Фермерские молочные продукты в магазине при ферме «Веселая корова» в деревне Антоново Раменского округа / Медиасток.рф

По состоянию на 10 августа 2026 года в Московской области зарегистрировано более 469 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За год их число увеличилось почти на 5%, или более чем на 21 тысячу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, среди почти 470 тысяч зарегистрированных субъектов МСП более 347 тысяч — индивидуальные предприниматели.

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, в регионе зарегистрировано 469 866 субъектов, включая микропредприятия, малые и средние юридические лица. Для сравнения, на 10 августа 2025 года в регионе насчитывалось 448 081 субъект МСП.

В пресс-службе ведомства отметили, что динамика числа субъектов МСП может быть неравномерной из-за ежегодного обновления Единого реестра в июле. В рамках обновления из реестра исключают компании и индивидуальных предпринимателей, которые перестали соответствовать критериям МСП.

Напомним, что подмосковным предпринимателям доступны различные меры поддержки, а также услуги центра «Мой бизнес» Московской области. Подробную информацию можно найти на инвестиционном портале Московской области.