ИИ внедрили для проверки статуса переселения из аварийных домов в Подмосковье

На региональном портале госуслуг в услугу по информированию о статусе переселения из аварийного жилья внедрили сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Это сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Теперь искусственный интеллект мгновенно распознает документы, прикрепленные к заявлениям, и находит неверные файлы. «Благодаря этому сократилось количество отказов из-за неполного или некорректного комплекта документов», — пояснили в ведомстве.

Услуга «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Статус недвижимости». Подать заявление могут собственники или наниматели аварийного жилья. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципальное образование, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

Перед подачей заявления в онлайн-форме нужно указать всех собственников и всех проживающих, даже если они не зарегистрированы в помещении. Если право на жилье оформлено до 31 января 1998 года, то нужно приложить правоустанавливающие документы: договор приватизации, купли-продажи, решение суда и т. п. Совершеннолетним жильцам в личный кабинет поступит согласие на обработку персональных данных, его нужно подтвердить в течение трех дней.

Результат услуги придет в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.