Число самозанятых в Подмосковье превысило 1,2 млн человек

По состоянию на 31 июля 2026 года в Московской области зарегистрировано более 1,2 млн самозанятых, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. За год их число выросло более чем на 240,5 тыс. человек, или на 24,5%.

«Сегодня в Московской области зарегистрировано свыше 1,2 млн самозанятых — это значительная часть предпринимательского сообщества региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди самозанятых 1 153 010 человек зарегистрированы как физические лица и 68 944 — как индивидуальные предприниматели на НПД. Для сравнения: на 31 июля 2025 года в регионе было 981 398 самозанятых, в том числе 924 534 физических лица и 56 864 индивидуальных предпринимателя на НПД.

В Московской области для самозанятых действует ряд мер поддержки. Они могут воспользоваться субсидией «Маркетплейсы», которая предусматривает возмещение части затрат на оплату услуг торговых площадок при продаже товаров, работ и услуг через интернет. Кроме того, самозанятые могут претендовать на получение гарантий для обеспечения кредитов от Московского областного гарантийного фонда.

С полным перечнем доступных мер поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.