Свыше 3 тысяч техпаспортов недвижимости оформили онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась возможность подать заявление на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. Этой услугой уже успели воспользоваться более трех тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Обновление технических данных требуется при перепланировке или переустройстве помещения, например, после переноса коммуникаций, замены труб, смещения окон или проемов, изменения поэтажного плана и переноса перегородки.

Чтобы подать заявление, нужно перейти в раздел «Жилье» — «Другое» на региональном портале и выбрать услугу «Подготовка технического паспорта». Для подачи заявления потребуются: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, или документ, подтверждающий право собственности.

Услуга предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости. Оплатить счет можно прямо на региональном портале. Также в услуге есть интерактивный календарь, который позволяет самостоятельно выбирать дату и время выезда специалиста БТИ.