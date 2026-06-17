Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 июня

16 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не было. По прогнозам, 17 июня на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности.

18 июня на большей части территории Московской области также прогнозируется первый класс пожарной опасности, однако в Ступинском лесничестве ожидается второй класс. 19 июня ситуация будет аналогичной: на большей части территории — первый класс, а в Виноградовском, Егорьевском и Ступинском лесничествах — второй класс.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +10 до +25 градусов днем и от +5 до +18 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, возможны дожди и сильный порывистый ветер.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.