В Московской области 11 апреля не зафиксировали лесных возгораний

За 11 апреля на территории лесного фонда Московской области не произошло ни одного возгорания.

Согласно прогнозам, 12 и 13 апреля по всей области будет действовать первый класс пожарной опасности. 14 апреля в большинстве районов ожидается повышение до второго класса, а в Ступинском лесничестве сохранится первый класс.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +6 °C до +12 °C днем и от +2 °C до +5 °C ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки.

При обнаружении возгорания нужно сразу сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Более актуальные новости можно найти в MAX-канале: https://max.ru/id5024129468_gos.