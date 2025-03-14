В МОНИКИ подвели итоги работы системы здравоохранения региона за прошлый год

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прошло заседание министерства здравоохранения региона. На мероприятии подвели итоги работы региональной системы за прошлый год и обозначили ключевые задачи на будущее.

«Мы благодарны за доверие и возможность внести свой вклад в развитие системы здравоохранения региона», — подвел итоги главный врач МОНИКИ им. Владимирского Евгений Тюхменев.

Кроме того, на мероприятии обсудили вопросы поликлиник и центров здоровья, финансового обеспечения медучреждений и новых подходов к оценке работы главврачей.

На встречу также приехали представители областного и федерального руководства.

Лучших работников отрасли наградили грамотами и благодарностями Минздрава России, губернатора области, Мособлдумы, а также нагрудным знаком «Бронзовый крест ФМБА России».