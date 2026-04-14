В Мячково состоялось открытие сезона по ралли-кроссу

На автодроме ADM Raceway в Мячково прошел «Кубок YUKA ADV Pro Racing» на призы ДОСААФ России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Несмотря на сложные погодные условия — холод, сильный ветер и проливной дождь, в соревнованиях приняли участие более 60 пилотов из России и Беларуси. Гонщики выступали в 11 классах — от юниорских багги до мощных кузовных автомобилей.

Соревнования начались с тренировочных заездов, в ходе которых участники адаптировались к скользкому покрытию трассы. Основная борьба развернулась в формате трех хитов, где пилоты демонстрировали лучшее время на дистанции протяженностью около одного километра.

Финальные заезды прошли во второй половине дня и стали кульминацией турнира. Победители и призеры были определены в каждом классе. Среди лидеров — Владимир Крючков (Супер-1600), Александр Южаков (Национальный класс), Александр Петров (Д2-Классика), Алексей Савин (Классика Плюс) и Александр Эрфорт (Суперавто).

«Я с детства, с четырнадцати лет в автоспорте. Заканчивать не собираюсь еще лет двадцать. У нас был Citroën Saxo — зимний вариант, очень быстрая машина. Мотор готовился под 1600, коробка секвентальная кулачковая — очень дорогая была», — поделился участник Андрей Бойко, занявший четвертое место в дисциплине «Суперавто».

Отдельно отметили юниорские заезды, где успешно выступили молодые спортсмены, а также показательные старты самых юных участников. В командном зачете среди детских коллективов победу одержала MSK Racing Team, среди взрослых — команда «Будущие чемпионы».

Кубок «YUKA ADV Pro Racing» прошел 11 апреля 2026 года в Мячково (Раменский м. о.) и стал ярким стартом автоспортивного сезона в регионе. Соревнования проходили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

