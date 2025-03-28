В Минздраве Подмосковья обсудили повышение доступности записи к врачам

Минздрав Подмосковья провел стратегическую сессию с главврачами медицинских организаций региона, чтобы обсудить повышение доступности записи к специалистам. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«С главными врачами наших медорганизаций мы разбирали модели принятия управленческих решений в разных ситуациях при низкой доступности, чтобы в дальнейшем их исключить», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

На совещании выработали критерии для отслеживания возможности получения помощи в поликлиниках, представили типовые варианты решения проблем и разобрали применение ИИ в работе.