В Минздраве Подмосковья обсудили повышение доступности записи к врачам

Минздрав Подмосковья провел стратегическую сессию с главврачами медицинских организаций региона, чтобы обсудить повышение доступности записи к специалистам. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
«С главными врачами наших медорганизаций мы разбирали модели принятия управленческих решений в разных ситуациях при низкой доступности, чтобы в дальнейшем их исключить», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
На совещании выработали критерии для отслеживания возможности получения помощи в поликлиниках, представили типовые варианты решения проблем и разобрали применение ИИ в работе.
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