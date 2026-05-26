В Минтранс Подмосковья за 5 месяцев 2026 года поступило более 114 тысяч заявлений

За первые пять месяцев 2026 года в Министерство транспорта Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) поступило более 114 тысяч заявлений. Это на 20 тысяч обращений больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наибольшее число обращений традиционно поступило по социально значимым направлениям. Так, чаще всего заявители обращались по вопросам обслуживания транспортных карт «Стрелка» — по этой теме поступило почти 65 тысяч обращений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Еще 35 тысяч заявлений подали на выдачу разрешения на деятельность такси, и почти 5 тысяч человек оформляли право льготного пользования платными парковками.

Жителям Московской области доступны 22 государственные услуги, предоставляемые ведомством. Подать заявление можно в круглосуточном режиме в электронном виде через РПГУ либо при личном обращении в МФЦ.

В 2025 году перечень предоставляемых в электронном виде услуг был расширен. Внедрены новые сервисы в сфере платных парковок. В личном кабинете заявителям доступна подача документов на оформление права льготного пользования платными парковками для многодетных семей, получение резидентских парковочных разрешений и внесение в реестр мотоциклов и электромобилей для бесплатного пользования парковочным пространством.

Для повышения качества предоставления государственных услуг и снижения количества технических ошибок в систему внедрены технологии искусственного интеллекта для автоматизированной проверки документов. Проверка осуществляется в автоматическом режиме, что минимизирует ошибки, возникающие при ручном вводе информации.