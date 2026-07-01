Подмосковных предпринимателей пригласили на промышленную выставку в Минск

С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Минске состоится II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Мероприятие объединит лидеров индустрии из России, Беларуси и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для развития кооперационных цепочек и трансфера передовых технологий.

Ожидается, что в выставке примут участие крупные промышленные компании, такие как Ростех, Росатом, «Интеграл», Российский экспортный центр, БЕЛАЗ, ММК, МАЗ и другие. Также планируется участие регионов России, заинтересованных в развитии экономических и промышленных связей со странами ЕАЭС.

Первая выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» прошла в Минске в 2025 году и собрала более 14 тысяч специалистов из 24 стран мира. На выставочной экспозиции свои продукты представили 520 компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Ключевым событием деловой программы стала Главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В ней приняли участие главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, а также профильные министры Ирана и Кубы.

Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» функционирует как рабочий механизм промышленной интеграции, обеспечивающий переход к совместному созданию технологий и укреплению производственной базы России, Беларуси и других стран.

Оставить заявку на участие можно на сайте мероприятия: https://belarus.biwexpo.com/.