В микрорайоне Венюково завершают модернизацию котельной

В микрорайоне Венюково города Чехова подходит к концу модернизация котельной №4. Сейчас там занимаются облицовкой фасада и внутренней отделкой помещений, а также начали ремонт отмостки вокруг здания.

По словам заместителя директора генподрядчика ООО «РСПК» Алексея Колясникова, на объекте заканчивают общестроительные работы: монтируют примыкания на кровле, устанавливают парапетные крышки, обустраивают вентилируемый фасад. Это обеспечивает красивый внешний вид котельной и отличную гидроизоляцию ее наружных стен.

Ранее полностью заменили покрытие кровли, установили новые пластиковые окна. Теперь в здании всегда тепло и сухо. Внутри завершают отделку последнего большого зала, а также облагораживают санитарно-бытовые помещения: в туалетах устанавливают новые унитазы и укладывают плитку на стены, меняют оборудование в душевых.

Котельную построили в 1988 году, и она отапливает 44 многоквартирных дома, школу, четыре детсада и поликлинику. Ее ни разу капитально не ремонтировали, но включили в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и начали модернизацию.

Там установили три новых котла Lex V3-D мощностью 7 МВт и один — 10 МВт. На них уже отработали прошедший отопительный сезон. Также заменили внутренние и наружные газопроводы, теплообменники и насосы, систему химической водоподготовки (ХВП). Смонтировали новые шкафы управления и все электрооборудование.

Модернизация значительно повысила КПД котельной. Ее не останавливают на время ремонта: она постоянно в работе. Общая готовность объекта на сегодня — около 90%. Завершить реконструкцию планируют в середине июля, а ввести объект в эксплуатацию — до 1 августа.

До 2030 года в округе капитально отремонтируют и построят 39 объектов водо- и теплоснабжения. Речь идет о котельных, центральных тепловых пунктах (ЦТП) и теплосетях. Беспрецедентную по объемам работ программу реализуют в несколько этапов при поддержке губернатора и правительства Подмосковья.