В Михневе начали монтировать новую котельную

В поселке городского типа Михнево городского округа Ступино стартовал монтаж новой блочно-модульной котельной на улице Библиотечной. Ее мощность составит 27 МВт, и она будет работать на природном газе. Котельная произведена на заводе «Энергия» в Барнауле и полностью состоит из отечественного оборудования.

Как отметил генеральный директор МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино Юрий Худяк, современный тепловой пункт будет подавать отопление и горячую воду жителям районов Центральный и МЗВЗ, а также в социальные объекты Михнева. Котельная заменит существующие тепловые пункты, которые требуют реконструкции.

Ввести в эксплуатацию котельную планируют до начала отопительного сезона — до 1 сентября. Параллельно в Михневе построят новые тепловые сети и проведут капитальный ремонт существующих. Эти работы проведут по государственной программе модернизации теплоснабжения, которую инициировал Андрей Воробьев. Программа финансируется из областного и местного бюджетов.