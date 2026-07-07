В Михалевском культурно-досуговом центре ремонтируют сцену

В деревне Михали городского округа Егорьевск продолжается капитальный ремонт сцены и прилегающих помещений Михалевского культурно-досугового центра. Последний раз ее капитально обновляли почти 40 лет назад.

Строители очистили стены от старой краски, оштукатурили, загрунтовали и зашпаклевали их. Сейчас специалисты окрашивают потолок кабинета для реквизита. После этого на сцене уложат новое профессиональное покрытие — специальный сценический линолеум с усиленным защитным слоем. Такое покрытие рассчитано на постоянные нагрузки и лучше выдерживает ежедневную эксплуатацию во время концертов, спектаклей и выступлений хореографических коллективов.

«Сцена прослужила нам 39 лет. За это время покрытие серьезно износилось. Новый пол сделает выступления более комфортными для артистов и прослужит еще долгие годы», — рассказала директор Михалевского культурно-досугового центра Татьяна Маркина.

Сцена — главная площадка учреждения. Ежегодно здесь проходит более двухсот концертов, спектаклей, фестивалей и других культурных мероприятий. Только в прошлом году Михалевский культурно-досуговый центр посетили около 67 тысяч человек.

Сегодня в Михалевском культурно-досуговом центре работают 22 клубных формирования, которые посещают около 490 человек. Записаться в творческие коллективы можно в течение всего года, а традиционный день открытых дверей состоится в конце августа.