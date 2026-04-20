В МФЦ Подмосковья появилась возможность зарегистрировать брак

В центрах «Мои Документы» Московской области появилась возможность оформить регистрацию брака. Этот формат стал удобной альтернативой для молодоженов региона, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова рассказала: «С 2024 года специалисты органов ЗАГС Подмосковья ведут прием непосредственно в МФЦ».

На сегодняшний день специализированные окна ЗАГС открыты в 60 офисах госуслуг региона. Сотрудники ведут прием по всем ключевым направлениям: оформляют свидетельства, выдают повторные документы и справки.

При регистрации брака будущим супругам необходимо иметь при себе паспорта. Если один из супругов ранее состоял в браке, потребуется документ, подтверждающий его прекращение.

С момента подачи заявления до регистрации должен пройти как минимум один месяц (максимальный срок — 12 месяцев). В исключительных случаях (беременность, рождение ребенка) брак может быть зарегистрирован непосредственно в день подачи заявления или в сокращенные сроки при наличии свободных мест в графике.