В МФЦ Подмосковья пройдут консультации по вопросам погребения

До конца апреля в офисах «Мои Документы» Московской области пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Специалисты Центра мемориальных услуг помогут разобраться в процедуре получения услуг в сфере погребения, оформления пособия на погребение и необходимых для этого документов.

Консультации запланированы на следующие даты и адреса:

* 14 апреля — г. Раменское, ул. Крымская, д. 5; * 16 апреля — г. Химки, проспект Юбилейный, д. 67, к. Б; * 21 апреля — г. о. Коломна, г. Озеры, пл. Советская, д. 1; * 23 апреля — г. Красногорск, ул. Международная, д. 4; * 28 апреля — г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3; * 30 апреля — г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по наличию форменной одежды.