Более 40 тысяч подростков Подмосковья получили паспорта в МФЦ с начала года

С начала 2026 года в центрах «Мои Документы» Московской области гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, выдали более 40 тысяч первых паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Подать заявление на получение первого паспорта необходимо в течение 90 дней после достижения 14 лет. Сделать это можно в любом офисе «Мои Документы» Московской области без привязки к месту регистрации. Для оформления понадобятся свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5×4,5 см и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, которую можно оплатить в МФЦ.

«Получение первого паспорта — событие волнительное и для подростков, и для их родителей. Мы хотим, чтобы этот день принес только радость. Специалисты МФЦ всегда рядом: они помогут без лишней суеты заполнить все бланки и ответят на любые вопросы. А если ребята хотят получить паспорт в торжественной обстановке, достаточно просто сказать об этом специалисту при подаче документов», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

В МФЦ Подмосковья первый паспорт можно получить в торжественной обстановке. Для этого надо сообщить о своем желании специалисту во время подачи заявления.

Кроме того, подать заявление на паспорт можно и онлайн — через портал Госуслуг, но сделать это ребенок должен из своего личного кабинета. Родителям важно помнить: «детский» профиль на портале, который они создавали для ребенка, перестанет действовать через 90 дней после его 14-летия. Чтобы подтвердить новую, уже «взрослую» учетную запись на Госуслугах, подростку обязательно понадобится полученный паспорт РФ. Если с оформлением заявления или подтверждением аккаунта возникли сложности, специалисты в цифровых зонах МФЦ Подмосковья проконсультируют по возникшим вопросам.