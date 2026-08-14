В МФЦ Подмосковья обучили 1,5 тысячи участников проекта «Активное долголетие»

С начала 2026 года специалисты многофункциональных центров региона провели обучение для более чем 1,5 тысячи участников проекта «Активное долголетие». На занятиях, которые проходят на базе МФЦ по всему региону, жители старшего поколения учатся уверенно пользоваться электронными сервисами.

Обучение организовано в формате групповых консультаций. Специалисты МФЦ помогают пенсионерам освоить работу с порталами государственных услуг, учат их самостоятельно заказывать справки, оплачивать коммунальные платежи, записываться на прием к врачам и получать консультации без ожидания в очередях. Кроме того, подробно показывают, как пользоваться национальным мессенджером MAX.

Особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности. Специалисты рассказывают, как защитить свои персональные данные, создавать надежные пароли, распознавать уловки мошенников и безопасно совершать платежи в сети.

«Цифровая грамотность для жителей старшего возраста — это прежде всего комфорт, безопасность и новые возможности в повседневной жизни. Мы видим, как благодаря проекту „Активное долголетие“ подмосковные пенсионеры осваивают современные технологии», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.