В МФЦ Красногорска пройдут консультации по соцподдержке

До конца лета специалисты Единого выплатного центра Минсоцразвития Подмосковья будут проводить выездные консультации в МФЦ для жителей Красногорска. Они помогут правильно сформулировать запросы, проверят документы и зафиксируют обращения в системе.

Как прокомментировала директор МФЦ городского округа Красногорск Елена Фокеева, летом у жителей традиционно возникает много вопросов о мерах социальной поддержки. Поэтому профильные эксперты решили приехать в самый посещаемый многофункциональный центр округа.

Предварительная запись на консультацию не нужна, прием ведется в порядке живой очереди. Для получения детальной информации рекомендуется взять с собой паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей и уведомления об отказах или назначениях от органов соцзащиты.

Консультации будут проходить по понедельникам с 9:00 до 18:00 в МФЦ по адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2, ТЦ «КитМолл».