В МФТИ состоялся финал олимпиады по искусственному интеллекту

В городе Долгопрудный, на Институтском переулке, дом 9, прошел финал Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Искусственный интеллект». Участниками мероприятия стали молодые специалисты, которые в скором времени окажут значительное влияние на развитие этой области.

Чтобы попасть на финальный этап, конкурсанты прошли строгий отбор. Из десяти тысяч заявок на участие в полуфинале оказались тысяча человек, а до финала дошли только 110 участников.

Команда Физтеха совместно с индустриальными партнерами подготовила реальные задачи, максимально приближенные к тем, с которыми сталкиваются разработчики и инженеры. Формат финала включал три практические задачи: на анализ данных, компьютерное зрение и обработку естественного языка, а также разработку интеллектуальных алгоритмов. На решение отводились всего три часа.

Участникам необходимо было применить методы прогнозирования и классификации, алгоритмы искусственного интеллекта, нейросетевые подходы и навыки написания эффективного программного кода. Ответы направлялись на платформу Яндекс.Контекст, которая автоматически оценивала результаты.

Призеры получили льготы на поступление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, денежные премии до 300 000 рублей и возможности для карьерного роста.