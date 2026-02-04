В мессенджере MAX появился новый помощник — чат-бот «Цифровой регион

В мессенджере MAX начал функционировать чат-бот под названием «Цифровой регион». Этот инновационный инструмент создан для обеспечения удобного доступа к информации о различных проектах, которые реализуются в Московской области и других регионах России.

По сообщению Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с помощью чат-бота пользователи могут ознакомиться с цифровыми практиками и проектами в сфере искусственного интеллекта, которые опубликованы на портале. Кроме того, через чат-бот можно подать онлайн-заявку на внедрение интересующих решений. Бот также упрощает взаимодействие между представителями власти и бизнеса.

Чтобы начать работу с чат-ботом, необходимо перейти по ссылке [https://max.ru/digital_mosreg_bot](https://max.ru/digital_mosreg_bot). После запуска и отправки команды /start появится меню с навигацией по доступным разделам. Если на смартфоне не установлено приложение MAX, пользователю предложат его скачать.

Чат-бот «Цифровой регион» является частью масштабной платформы по обмену лучшими практиками внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в ключевых сферах государственного управления.