Школу в поселке Менделеево капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск идет капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы на улице Куйбышева. На данный момент выполнено шестьдесят процентов от общего объема работ, информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт школы проводится в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети». На объекте трудятся более тридцати строителей, задействована одна единица техники.

«В настоящее время основные усилия направлены на устройство инженерных систем. Активно ведутся фасадные работы и установка оконных блоков, внутри здания идет облицовка поверхностей керамогранитом и подготовка оснований под чистовую отделку», — доложили в пресс-службе ведомства.

После завершения ремонтных работ в школе будут созданы все условия для комфортного и безопасного образовательного процесса. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.