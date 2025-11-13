В медцентре Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика

В Красногорске 11 ноября в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадал 10-летний ребенок. После появления в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях ложных сообщений о состоянии мальчика директор Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко дала подробный комментарий о его лечении и самочувствии

Ранее специалисты медицинского учреждения провели пациенту, который потерял несколько пальцев, сложную шестичасовую операцию. Сегодня утром ему сделали обширную перевязку.

«Он в интенсивной терапии, где и был. Мы оставили его там, чтобы специалисты постоянно контролировали состояние и своевременно вводили обезболивающие препараты», — отметила Татьяна Шаповаленко.

Такие травмы сопровождаются сильным болевым синдромом, поэтому ребенок находится под наблюдением.

«Он стабильный, отдыхает. Сейчас спит после седации — перевязку проводили под наркозом», — добавила директор медицинского центра.

По словам Шаповаленко, у мальчика стабильные гемодинамические показатели, рана заживает без признаков воспаления.

Сегодня к осмотру подключился специалист из Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Он участвовал в перевязке, а также проверил состояние кистей ребенка.

Мама мальчика постоянно находится рядом с сыном, ей предоставили возможность отдыхать в палате.

В завершение Татьяна Шаповаленко подчеркнула, что доверять стоит только официальным сообщениям Министерства здравоохранения Подмосковья.