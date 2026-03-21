В МЧС предупредили о сильном тумане ночью в Подмосковье

МЧС России по Московской области предупредило о сильном тумане, который ожидается в регионе в ближайшие часы и сохранится до утра 21 марта. По данным синоптиков, видимость местами может снизиться до 100–500 метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Неблагоприятные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку и повысить риск аварий.

В ведомстве рекомендуют жителям, особенно людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, по возможности не выходить на улицу. Пешеходам советуют быть максимально внимательными при переходе дорог.

Водителям следует снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров — перестроений, обгонов и опережений. Также рекомендуют отказаться от резкого торможения и заранее предупреждать других участников движения о снижении скорости.

В МЧС напомнили, что в условиях тумана расстояние до объектов воспринимается хуже, а утомляемость за рулем возрастает, поэтому важно выбирать безопасную скорость и учитывать ограниченную видимость.

Ранее в Московской области продлили желтый уровень погодной опасности, введенный в связи с гололедицей.