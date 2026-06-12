В Мариуполе сдали в эксплуатацию новую многоэтажку на улице Куприна

В Мариуполе ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом на улице Куприна, 25Б. В ближайшее время квартиры в нем получат жители города.

На объекте завершили кровельные и фасадные работы, остекление, подключение инженерных сетей и внутреннюю отделку помещений. По словам руководителя проекта управления Владимира Синельникова, специалисты ежедневно контролировали ход строительства. Дом возвели с нуля.

«Жильцов ожидают светлые просторные квартиры с полной чистовой отделкой, которая включает в себя разводку всех инженерных коммуникаций, косметический ремонт, установку осветительных приборов, межкомнатных дверей, а также оборудованные кухни, ванные и туалет», — рассказал руководитель проекта Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Владимир Синельников.

Во дворе продолжают работы по благоустройству. Строители обустраивают детскую и спортивную площадки, зоны отдыха.

Кроме того, новый жилой дом готовится к заселению на улице Куприна, 27А.