Подмосковные специалисты помогли построить еще один дом в Мариуполе

Новый многоквартирный дом построили в Центральном районе Мариуполя при участии подмосковных специалистов. Пятиэтажка расположилась на улице Куприна и уже приняла первых жильцов.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, в ходе строительства провели кровельные и фасадные работы, а также остекление, чистовую отделку помещений, подводку коммуникаций, обустройство кухонь и ванных комнат.

Сейчас на территории ведут завершающие работы по благоустройству. Там установят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, зоны отдыха и скамейки.

Все этапы строительства контролировали специалисты подмосковного технадзора.