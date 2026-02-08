В Марьинской амбулатории в поселке Отрадное завершился ремонт

В Красногорской больнице успешно завершили косметический ремонт в Марьинской врачебной амбулатории, расположенной в поселке Отрадное. Все необходимые работы были выполнены за две недели, и уже в начале года амбулатория возобновила прием пациентов в обновленных условиях.

В помещениях были покрашены стены и заменены потолочные конструкции. Заместитель главного врача по амбулаторно-клинической помощи Красногорской больницы Тимур Асанов отметил, что такие ремонты направлены на улучшение доступности и качества медицинской помощи для жителей Красногорска.

Пациентов амбулатории теперь ждет не только современный ремонт, но и расширенный перечень медицинских услуг. Здесь продолжают вести прием участковые терапевты и педиатры, врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог. Также проводятся различные обследования: электрокардиография, спирометрия, забор анализов крови и вакцинация.

Главным новшеством станет организация выездных приемов узких специалистов. В ближайшее время к жителям района начнут выезжать врачи-урологи и неврологи. По мере необходимости к работе подключатся хирург и кардиолог. График выездов будет формироваться на основе запросов пациентов, а о конкретных датах жителей проинформируют через официальные сайты больницы, социальные сети и местные СМИ.