В Малаховке возрождают усадьбу Телешова

В поселке Малаховка на территории Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) идет реставрация старинной усадьбы Телешова. Раньше она была известна как «Озеро».

За долгие годы здание сильно изменилось: помещения перепланировали и перепрофилировали под нужды академии, перенесли перегородки, демонтировали уникальные исторические двери.

Теперь энтузиасты — сотрудники и студенты академии — возвращают усадьбе прежний облик. Восстановлены все камины и медные детали, подобраны люстры в духе московской квартиры Телешова. Цвет стен тоже выбран не случайно — он соответствует образцам старых красок, которые нашли в квартире Телешова.

Работы еще не закончены. В планах — создание кабинета хозяина, медиастудии для встреч и съемок. На первом этаже появится первый в академии духовный центр с домовым храмом для благословения спортсменов перед стартами.

Параллельно в усадьбе уже работает музей спорта России. Здесь собраны вещи олимпийских чемпионов — выпускников академии. Также есть передвижные выставки, посвященные новым направлениям, которым учат в академии, например спортивной журналистике.

Когда работы завершат, усадьбу откроют для всех — не только для студентов и сотрудников, но и для жителей Малаховки и туристов.