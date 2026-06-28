В Малаховке после реконструкции открылся Летний парк

В поселке Малаховка городского округа Люберцы вновь открылся Летний парк. Это место отдыха, популярное еще с XIX века, вновь наполнилось посетителями после проведенной реконструкции.

Работу парка возобновили с обновленными дорожками, которые ведут к восстановленному Летнему театру. Здание театра было утрачено в пожаре 1999 года, но теперь его воссоздали по историческим эскизам.

Сотрудники Люберецкого музейно-выставочного комплекса провели передвижную выставку под открытым небом, рассказав о знаменитых личностях, связанных с этим местом. Например, когда театр только начинали строить, Федор Шаляпин проспорил строителям шампанское. А позже здесь дебютировала Фаина Раневская.

Строители максимально сохранили зеленые насаждения, посадили новые деревья и кустарники, разбили газоны. Расширили детскую площадку и установили новое оборудование. Сделали большую спортивную зону, где есть место для волейбола, мини-футбола и настольного тенниса. Зимой эта площадка сможет превращаться в каток, как и просили жители. Рядом появились тренажеры и скейт-зона для подростков.

«Открытие парка — это восстановление культурного кода городского округа», — отметил глава Люберец Владимир Волков. Высокую оценку работе строителей, жителей и администрации дала директор Мособлпарка Ксения Васильева.

Первый день работы парка стал настоящим праздником. Здесь прошли театрализованные представления, поэтические чтения за чашкой чая и выступления театра оперетты. Для самых маленьких посетителей устроили мастер-классы и шоу мыльных пузырей, а также выступления цирковых артистов.

Теперь весь парк соответствует оригинальному стилю нынешних парковых ансамблей, но с сохранением исторической и культурной атмосферы начала XX века.