В Лыткарине торжественно открыли обновленный стадион «Полет

В городском округе Лыткарино состоялось значимое событие — открытие реконструированного стадиона «Полет». На торжественной церемонии присутствовали почетные гости: депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, глава городского округа Константин Кравцов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Петров. Они перерезали символическую ленточку и вручили подарки участникам праздника.

Первыми на обновленном поле вышли юные футболисты — команды мальчиков 2012 и 2013 годов рождения. Параллельно для гостей и жителей города провели мастер-классы по самбо, карате и легкой атлетике.

Заместитель директора МАУ ДО «Спортивная школа Лыткарино» Евгений Вольперт подчеркнул: «Стадион всегда был центром притяжения для горожан. С открытием обновленного комплекса спортивная жизнь в городе вспыхнет с новой силой».

«Полет» теперь представляет собой многофункциональный спортивный кластер. Появились трибуны на 500 зрителей, современное здание с раздевалками и тренерскими, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетические дорожки. Для вечерних тренировок установили энергоэффективное освещение. Уделили внимание и массовому спорту: есть воркаут-площадка, зоны для баскетбола и волейбола, а также безопасная игровая зона для детей.

Летом специалисты планируют реконструировать местную котельную. После этого будет запущена система подогрева поля, что позволит заниматься спортом на стадионе круглый год.