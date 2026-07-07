В Луховицкой школе № 9 продолжается капитальный ремонт

В средней общеобразовательной школе №9 городского округа Луховицы продолжается капитальный ремонт. Рабочие активно проводят необходимые работы, чтобы обновить здание.

На данный момент подрядчик закончил устройство кровли основного корпуса, ведутся финальные работы на кровлях входных групп. Параллельно специалисты занимаются монтажом светопрозрачных конструкций, проводят черновую отделку и штукатурят стены в помещениях и спортзале.

Начался новый этап — устройство подвальных помещений и подготовка оснований под заливку бетонных полов. Также стартовали работы по гидроизоляции внешних стен по периметру здания. В планах на текущую неделю — приступить к монтажу вентилируемого фасада.

Активно ведутся внутренние инженерные работы: прокладка систем вентиляции и электроснабжения. Общая готовность объекта на данный момент оценивается в 40%.

Благоустройство прилегающей территории запланировано на август, когда основные строительные процессы перейдут в завершающую стадию.