В Луховицкой больнице капитальный ремонт идет с опережением на некоторых участках

Завершенные участки уже функционируют: туда переведены пациенты, проведена установка новой мебели и медицинского оборудования.

Подрядная организация ООО «Барс» продолжает работы на оставшейся части здания. Сейчас строители выполняют демонтаж конструкций на пятом, четвертом и третьем этажах. После этого подрядчик приступит к демонтажу на втором и первом этажах, однако эти работы немного отстают от первоначального графика.

Далее запланирован косметический ремонт всех этажей с первого по пятый. Подрядчик устраняет ранее выявленные недостатки в уже готовой части корпуса.

Завершение капитального ремонта всего здания остается на контроле администрации муниципалитета и планируется в июле 2026 года.