В Луховицах проведут реконструкцию водозаборного узла

В муниципальном округе Луховицы Московской области готовятся к реконструкции водозаборного узла. После определения подрядчика начнутся необходимые работы.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что объявлен электронный конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и реконструкцию водозаборного узла в городе Луховицы.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках закупки планируется реконструировать ВЗУ производительностью 6,170 тыс. м³/сут по адресу: Московская область, м. о. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 21а, г. Луховицы.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются из бюджетов Московской области и муниципального округа Луховицы. Завершить их планируют в 2028 году.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.