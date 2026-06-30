В Луховицах начали капитальный ремонт котельной «Южная»

В городе Луховицы стартовал капитальный ремонт котельной «Южная», расположенной на улице Комсомольская, дом 2б. Этот объект — единственный источник тепла и горячей воды для 132 многоквартирных домов и 39 социальных учреждений. Так как резервных мощностей нет, ремонт признан стратегически важным и рассчитан на 2026–2027 годы.

На первом этапе подрядчики начали демонтировать старое оборудование. Новые котлы уже изготовлены и оплачены, их установят после подготовки места для монтажа. В этом году планируется запустить первую половину котельной — установить минимум два котла и подготовить их к отопительному сезону.

Сейчас котельная продолжает работать: действуют четыре котла, которые обеспечивают горячее водоснабжение. Однако оборудование сильно изношено и нуждается в замене.

Ремонт ведется в рамках государственной программы при поддержке Правительства Московской области. К концу 2027 года все работы планируется завершить. Помимо замены внутреннего оснащения, обновят и фасад здания: установят вентилируемую систему.

Новое оборудование будет полностью автоматизировано, что позволит гибко регулировать подачу теплоносителя. В весенний и осенний периоды это поможет избежать перегрева многоквартирных домов, когда полная мощность не требуется.