В Луховицах активно идет реконструкция спортивного объекта

В городском округе Луховицы на улице Пушкина полным ходом идут масштабные работы по реконструкции спортивного объекта. На данный момент рабочие занимаются отделкой внутренних помещений: укладывают керамогранитную плитку на пол, керамическую плитку на стены, шпаклюют поверхности, монтируют SML-панели и окрашивают потолки. В этих работах участвуют 43 специалиста, а также задействована строительная техника — экскаватор и подъемник.

Помимо отделочных работ, ведется монтаж систем водоснабжения, отопления, электроснабжения и вентилируемого фасада. Уже завершен фундамент под шумозащитный забор, а также установлены емкости для ливневой системы.

На объекте возводится новая крытая трибуна, рассчитанная на 1,5 тысячи зрителей. Под трибуной будут расположены административные и медицинские помещения, раздевалки, душевые и тренажерный зал. Футбольное поле планируется оборудовать искусственным покрытием, а также будут предусмотрены беговые дорожки, универсальная спортивная площадка, парковка и шумозащитный экран.

Завершить все работы по реконструкции планируют до конца 2026 года.