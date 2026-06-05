В Лотошине отметили День русского языка и день рождения Александра Пушкина

В Центральной библиотеке имени Тряпкина городского округа Лотошино состоялось мероприятие, посвященное Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Для детей из летних лагерей была организована увлекательная игра по мотивам пушкинских сказок.

Участники из трех школ — Лотошинских № 1 и № 2, а также Ошейкинской — разделились на семь команд и проверили свои знания о героях и сюжетных линиях произведений великого поэта. Ведущими игры и судьями стали сотрудники библиотеки, которые предстали перед участниками в образах героев пушкинских сказок: царя Салтана, Русалки, Шамаханской царицы, Ученого кота и других.

По итогам игры три команды получили бронзовые медали, две — серебряные, и две команды заняли первые места. Директор Лотошинской централизованной библиотечной системы Вера Ефимова рассказала, что Пушкинский день в библиотеке отмечают ежегодно, и этот праздник стал одним из главных событий библиотечной жизни. Она подчеркнула, что творчество Александра Сергеевича давно стало культурным кодом страны и народа.