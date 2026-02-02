В Лотошине начали убирать снежные заносы с улиц

В поселке Лотошино приступили к активной очистке улиц от снега. Дорожные рабочие занимаются удалением снежных куч, которые образовались вдоль обочин после уборки дорог техникой.

Сотрудники Шаховского дорожно-строительного комбината, отвечающие за 296 километров региональных дорог в Лотошинском округе, с прошлого дня активно очищают улицы от снега. К утру 2 февраля они уже вывезли на снегосвалку более 1100 кубических метров снега.

Главный инженер Шаховского ДСК Денис Басов сообщил, что сейчас снег убирают на улице Центральной, главной магистрали Лотошина. В работе участвуют пешие рабочие, экскаватор-погрузчик и два грузовика. Вывоз снега осуществляется на снегосвалку, расположенную на базе дорожников в поселке Кировский. Всего за сутки дорожники вывозят с улиц от 600 до 3500 кубометров снега.