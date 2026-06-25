В «Лосином острове» проведут обработку от борщевика

В национальном парке «Лосиный остров» активно борются с борщевиком Сосновского. Это растение угрожает биоразнообразию региона, вытесняя местные виды и обедняя кормовую базу для птиц, мелких млекопитающих и насекомых.

Борщевик также опасен для человека: его фототоксичный сок может вызывать тяжелые ожоги и аллергические реакции при контакте с кожей и солнечным светом. Одно растение производит до 20 тысяч семян, которые могут сохранять всхожесть от пяти до 15 лет.

На территории «Лосиного острова» борщевик обнаружен на бывших сельскохозяйственных полях и реже — на лесных полянах. Общая площадь зараженных участков составляет 16 гектаров.

«Скашивание проводится в период бутонизации или в начале цветения. На локальных небольших участках проводится выкапывание с полным удалением, что снижает риск регенерации растения из сохранившихся вегетативных почек. Эти участки многократно обрабатываются в течение вегетационного сезона», — рассказал заместитель директора по лесному хозяйству Сергей Жолудев.

Для борьбы с борщевиком используются разрешенные механические методы фитосанитарного воздействия без гербицидов, что позволяет сохранить экосистему. Особое внимание уделяется участкам рядом с жилой застройкой и инфраструктурными объектами, чтобы минимизировать риск распространения семян и предотвратить возможные медико-биологические угрозы.

За сезон суммарный объем окашивания достигает 50 гектаров.