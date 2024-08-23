Всероссийский детский фестиваль мини-футбола провели в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

В рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории городского округа Лосино-Петровский прошел муниципальный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. Команды сыграли на стадионе школы № 2 имени Дагаева.

На поле вышли юные футболисты в возрасте от 13 до 14 лет. Всего к фестивале приняли участие восемь команд. Судьей мини-футбола стал куратор проекта «Детский спорт» Николай Клищ.

По итогам состязаний лучшей стала команда «Соколово», второе место занял «Кракен», а бронза досталась футболистам из команды «Ракузан». Им вручили медалями и кубок. Победители выступят на региональном этапе соревнований.

Организаторами соревнований выступили представители администрации городского округа Лосино-Петровский, местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы и активисты молодежного центра «Движение».

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