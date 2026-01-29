В Лобненской школе №2 продолжается капитальный ремонт

Ранее на фасаде здания были окна разных типов и цветов: пластиковые и деревянные, преимущественно светлых оттенков. Теперь их меняют на современные пластиковые окна темно-коричневого цвета. Строители отмечают, что некоторые оконные проемы поднимают для последующей установки под ними батарей отопления. В начале февраля планируется начать штукатурные работы.

Помощник начальника участка Алексей Сорокин рассказал: «Закончили делать кровлю. Завершается возведение межкомнатных перегородок — эта работа выполнена на 95%. Меняем инженерные сети и электропроводку».

На данный момент на объекте работают 42 человека, а также задействованы погрузчик и экскаватор. Завершить все работы планируется в июле, чтобы в новом учебном году дети могли вернуться в обновленную школу.