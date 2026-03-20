Подготовку дорог к теплому сезону завершили в Лобне

Специалисты Мосавтодора провели ремонтные работы на дорогах Лобни перед переходом на летнее содержание, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для комфортного ожидания пассажиров общественного транспорта дорожные службы отремонтировали павильоны на остановках «Станция МЦД Лобня», «Администрация» и «Школа №7».

Кроме того, был проведен ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси на улицах Ленина и Батарейной, Краснополянском и Рогачевском шоссе, а также на Краснополянском проезде.

Помимо работ в Лобне, специалисты Мытищинского РУАД №8 ведут уборочные и ремонтные работы на региональной сети в Долгопрудном, Королеве, Лосино-Петровском, Мытищах, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Фрязине и Щелкове.

