Более 40 каштанов высадили в Центральном парке в Лобне

В минувшие выходные в Центральном парке высадили свыше 40 каштанов, а большая клумба у здания администрации 500 тюльпанов. В течение сезона сотрудники администрации, глава города Анна Кротова и активные жители каждую неделю выходили на субботники. Вместе они убирали общественные пространства, занимались посадкой деревьев и кустарников, делали город еще уютнее.

Всего в этом году посадили свыше 700 деревьев, порядка 4 тысяч кустарников и более 60 тысяч цветов. Озеленение Лобни планируется продолжить в еще больших масштабах, но уже весной следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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