В Лобне выступит команда мотофристайла FMX13

В субботу, 11 июля, в городе Лобня состоится зрелищное выступление профессиональной команды мотофристайла FMX13. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Райдеры команды покажут сложные акробатические номера, включая параллельные прыжки на мотоциклах, сальто назад, синхронные прыжки и акробатику в воздухе. Один из самых трудных для исполнения трюков в мире — сальто на багги — продемонстрирует основатель команды, самый титулованный райдер России и пионер мотофристайла в нашей стране Алексей Колесников.

Выступление команды FMX13 будет сопровождать известный российский битбоксер, чемпион России, Европы и дважды вице-чемпион мира по этой дисциплине Вахтанг.

Адрес: г. Лобня, ул. Ленина, д. 65, стр. 1 (парковка Дворца спорта «Лобня»). Начало в 17:00. Вход свободный. 6+.