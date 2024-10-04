Ветеран ВОВ Евгения Горохова из Лобни отметила 100-летний юбилей

Жительница Лобни Евгения Горохова отпраздновала свое столетие. Ветерану Великой Отечественной войны передали поздравления от президента России Владимира Путина.

Цветы, открытки и подарки долгожительнице также прислали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, депутаты округа и работники социальных служб.

Евгения Семеновна отмечена за свой труд различными медалями, орденами и ведомственными наградами. В годы войны она возглавляла комсомольскую бригаду на оборонном предприятии.

Все, кто знаком с ветераном, отзываются о ней как об ответственном, добром и очень позитивном человеке. Родные Евгении Гороховой уверены, что секрет ее долголетия заключается в огромной жизненной энергии и оптимизме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал включение в программу «Активное долголетие» бесплатное посещение музеев и других интересных мест для пенсионеров.

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