В Лобне стартовал капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

В микрорайоне Букино городского округа Лобня начался капитальный ремонт фасада дома №2 по Букинскому шоссе. Строители уже установили леса и монтажную люльку, выполнили разметку и сделали отверстия под кронштейны для будущей подсистемы.

По словам представителя подрядчика, дом девятиэтажный, что усложняет установку лесов, но не влияет на технологию утепления. Здесь, как и на соседних объектах, будет применена двухслойная система теплоизоляции: 100 мм мягкой минераловатной плиты и 50 мм более жесткого слоя. Фасад облицуют керамогранитом: основную часть планируют сделать бежевой, цоколь — шоколадным.

Аналогичные работы уже ведутся на домах №15 и №28 корпус 3 на Букинском шоссе. На всех трех объектах используется единое цветовое решение.

Текст, фото, видео: Юлия Смагринская.