Театральный фестиваль для молодежи прошел в Лобне

В городском округе Лобня завершился театральный фестиваль «Молния», который объединил дошкольников со всего города. В этом году мероприятие посвятили творчеству Николая Носова — любимого писателя нескольких поколений.

Сценой для выступлений стало дошкольное отделение «Радуга» школы номер восемь. На фестивале приняли участие воспитанники четырнадцати детских садов. Ребята исполнили сценки и постановки по произведениям Носова, удивив зрителей искренностью и талантом.

Жюри, состоящее из актрис театра «Камерная сцена» Светланы Бурдиной, Маргариты Булгаковой, Натальи Малышевой и эксперта управления образования Лидии Прилепской, отметило высокий уровень подготовки участников. Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим артистом.

Организаторы назвали фестиваль ярким и запоминающимся событием. Маленькие актеры получили дипломы и памятные подарки, а также море положительных эмоций. Фестиваль стал праздником творчества и вдохновения для юных жителей Лобни.

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