Встреча производителей медицинской техники с пенсионерами прошла в Лобне

В Лобне прошло мероприятие «Энергия побед», на котором собрались пенсионеры города и представители компании «Еламед». Основной целью встречи было улучшение качества жизни пожилых людей.

В рамках события работал физио-кабинет, где участники могли получить консультации и помощь. Представитель компании рассказал о новейших методах лечения артроза и артрита, что вызвало живой интерес у присутствующих.

Одним из ярких моментов встречи стало показ фильмов о выдающихся пенсионерах, добившихся успеха в спорте. Зрители узнали о мотоциклисте Анатолии Хвостике, который не сдался, несмотря на возраст, и о восьмидесятипятилетнем пловце Станиславе Вязовском, продолжившем карьеру в старости.

Заключительной частью мероприятия стал спектакль с участием зрителей, который подарил всем массу положительных эмоций. Женщины, принявшие участие в мастер-классах, совместно с профессиональными танцовщицами показали танцевальные номера, вызвавшие бурю аплодисментов. По завершении встречи каждый участник получил в подарок книги, которые будут напоминать о приятном событии.

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