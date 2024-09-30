Молодежная антинаркотическая акция состоялась в лобненском городском парке

Акция по борьбе с наркотиками прошла в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Она была направлена на формирование у молодежи стойкого негативного отношения к наркопотреблению.

Местные волонтеры раздавали всем пришедшим в парк листовки и буклеты, а также проводили разъяснительные беседы об опасных последствиях употребления наркотиков.

Участники акции отметили, что такие мероприятия, как акция «Лобня против наркотиков», помогут снизить уровень потребления смертоносных препаратов среди молодежи и способствуют формированию безопасной и здоровой среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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